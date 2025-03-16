Yemen’deki Husilerden ABD’ye ‘Saldırı’ Yanıtı: Karşılıksız Kalmayacak

Husilerin Siyasi Bürosu tarafından yayımlanan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Sana’daki sivil yerleşim alanlarını hedef almasının ‘haince bir saldırı’ ve ‘tam anlamıyla bir savaş suçu’ olduğu ifade edildi. Sivillerin vurulmasının, Washington’un kendisine karşı çıkan halklara yönelik terör politikasının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu saldırıların Yemen’in Filistin halkına desteği nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülerek, bu durumun Yemen’i Filistin davasına olan desteğinden vazgeçirmeyeceği belirtildi. Husiler, saldırılara misilleme yapılacağını ve silahlı güçlerinin karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarının, bağımsız bir ülkeye karşı doğrudan bir saldırı anlamına geldiğini ve bunun İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sürdürmesine zemin hazırladığını dile getirdi.

'YASAK DEVAM EDECEK'

Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump’ın Babu’l Mendeb Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğinin tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarının ‘yanıltıcı ve asılsız’ olduğunu savundu. Husilerin, Gazze’ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, yalnızca İsrail’e ait gemileri kapsadığını ve Gazze halkına insani yardım ulaşıncaya kadar süreceğini belirtti.

Abdusselam, açıklamasında “Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur” ifadelerini kullandı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husiler, ABD ve İngiltere’nin Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 7 Mart’ta yaptıkları duyuruda, İsrail’e Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarına yeniden başlayacaklarını ilan etmişlerdi.

TRUMP'TAN TALİMAT AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen’deki Husilere karşı geniş çaplı bir saldırı başlatılması için orduya talimat verdiğini duyurdu.

Kaynak: AA