Meme kanseri riskinin hangi coğrafi bölgede daha yüksek olduğu tespit edildi

Meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırdığı bilinen bir gen varyantının  İskoçya’nın Orkney Adaları kökenli insanlarda görüldüğü tespit edildi.

Meme kanseri riskinin hangi coğrafi bölgede daha yüksek olduğu tespit edildi

BBC’de yer alan habere göre, yapılan yeni bir araştırma Orkney Adaları’ndan aile kökeni olan 100 kişiden birinde meme ve yumurtalık kanseri riskini artıran BRCA1 geni bulundu. 

Yapılan araştırmanın Britanya’da ilk kez kanserle coğrafi kökenler arasında ilişki kurulmasını sağladığı belirtildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, Aşkenaz Yahudileri kökenine sahip kadınlarda da BRCA geninin yüksek olduğunu göstermişti.

BRCA genleri, hem erkek hem de kadın her insanda bulunurken bu gende bir bozulma meydana geldiğinde ancak bunlardan birinde bir DNA hasarına neden olabilir ve hücrelerin kanserli hale gelmesine neden olabilir.

Genetik varyantı olan kişilerin bunu çocuklarına geçirme şansı yüzde 50 olarak biliniyor. 

Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz
FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak? FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak?
Dünyaca ünlü sanatçı Bobby Caldwell hayatını kaybetti Dünyaca ünlü sanatçı Bobby Caldwell hayatını kaybetti
Fransa'da tepki çeken reform: Macron meclisi baypas etti, halk sokaklara döküldü Macron meclisi baypas etti, halk sokaklara döküldü
ÇOK OKUNANLAR
81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek! 81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek!
İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam
Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı
AKP'li Yavuz canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket AKP'li Yavuz canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket