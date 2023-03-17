Meme kanseri riskinin hangi coğrafi bölgede daha yüksek olduğu tespit edildi

BBC’de yer alan habere göre, yapılan yeni bir araştırma Orkney Adaları’ndan aile kökeni olan 100 kişiden birinde meme ve yumurtalık kanseri riskini artıran BRCA1 geni bulundu.

Yapılan araştırmanın Britanya’da ilk kez kanserle coğrafi kökenler arasında ilişki kurulmasını sağladığı belirtildi.

Daha önce yapılan araştırmalar, Aşkenaz Yahudileri kökenine sahip kadınlarda da BRCA geninin yüksek olduğunu göstermişti.

BRCA genleri, hem erkek hem de kadın her insanda bulunurken bu gende bir bozulma meydana geldiğinde ancak bunlardan birinde bir DNA hasarına neden olabilir ve hücrelerin kanserli hale gelmesine neden olabilir.

Genetik varyantı olan kişilerin bunu çocuklarına geçirme şansı yüzde 50 olarak biliniyor.