Fransa'da tepki çeken reform: Macron meclisi baypas etti, halk sokaklara döküldü

Fransa’da sokaklarda protestolara, Ulusal Meclis’te ise Başbakan Elisabeth Borne’a tepki gösterilmesine neden olan emeklilik reformuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi baypas etme kararı aldı. 

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Fransa'da tepki çeken reform: Macron meclisi baypas etti, halk sokaklara döküldü

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’da hükümet tartışmalı ve protestolara neden olan, emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltecek emeklilik reformunu Ulusal Meclis’in onayı olmadan yürürlüğe koyacak süreci başlattı. 

Emeklilik reformu dün, Senato’da onaylandıktan sonra parlamentonun diğer kanadı Ulusal Meclis’te görüşülecekti. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, burada konuşma yapacağı sırada yuhalamalarla karşılandı. Borne’a tepki gösteren muhalefet milletvekilleri La Marseillaise marşını söyledi. Milletvekillerinin tepkileri nedeniyle oturum tamamlanamadı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı kabul ettirmek için Ulusal Meclis'te yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, süreç boyunca çok sayıda siyasi isimle görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından çoğunluğu ikna edemeyeceği sonucunu görerek Ulusal Meclis’in baypas edilmesi kararını aldı. Fransa’nın yürütme organı olan hükümet, bir yasa tasarısının oylamadan yürürlüğe girmesi için Anayasa’nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasını 49.3’ün kullanılması durumunda muhalefet partilerine de gensoru önergesi sunma hakkı tanınıyor

TEPKİ ÇEKEN EMEKLİLİK REFORMU

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler kapsamında Fransızlar defalarca sokağa indi.

Ülkenin en önemli işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra muhalefetin büyük bir kısmı da reforma karşı tavır aldı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

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