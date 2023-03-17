Masum olduğu anlaşıldı: 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı

ABD'nin Florida Eyaleti'nde silahlı soygun suçundan 400 yıl hapse mahkûm edilen Sidney Holmes'un masum olduğu ortaya çıktı. 

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Masum olduğu anlaşıldı: 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı

Otomobilinin soyguncuların aracına benzerliği sebebiyle "silahlı soyguna karıştığı suçlamasıyla" 1988 yılında gözaltına alınan Holmes, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan Holmes’un çabaları onlarca yılın ardından sonuç verdi.

Kanıtları yeniden inceleyen mahkeme heyeti Holmes'ün "suçsuz" olduğuna hükmetti. Holmes 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı.

Kararı gözyaşlarıyla dinleyen Holmes, salıverildikten sonra ailesi ile kucaklaştı. ABD'li adamın eyalet yönetimine tazminat davası açacağı ifade ediliyor.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra medyaya konuşan Holmes, "Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum" dedi.

Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.

1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

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