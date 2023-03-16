Birleşik Krallık’tan hükûmet cihazlarına TikTok yasağı

İngiliz Bakan Oliver Dowden, TikTok'un hükûmet yetkililerine ait cihazlarda kullanılmasını yasaklayacaklarını açıkladı.

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Birleşik Krallık’tan hükûmet cihazlarına TikTok yasağı

Kullanıcılarının verilerini Çin hükûmetine verdiği iddialarıyla son zamanlarda ABD tarafından yasaklanması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok, Birleşik Krallık’ta da yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya.

BBC’nin haberine göre; İngiliz Bakan Oliver Dowden, bugün yaptığı açıklamada, hassas verilerin belirli platformlarda kötü amaçla kullanılabileceğine dair bir risk olduğunu söyleyerek, TikTok'un hükûmet yetkililerine ait cihazlarda kullanılmasını yasaklayacaklarını belirtti.

Dowden, milletvekillerine "Hükûmet yetkililerine ait cihazların yalnızca önceden onaylanmış bir listede bulunan üçüncü taraf uygulamalarına erişebileceği bir sisteme geçiyoruz. TikTok'un hükûmet cihazlarında kullanımını da yasaklayacağız. Bunu derhal geçerli olacak şekilde yapacağız " açıklamasında bulundu.

TİKTOK İDDİALARI REDDEDİYOR

Kullanıcıların verilerini izinsiz bir şekilde Çin hükûmeti ile paylaşmakla suçlanan popüler sosyal medya platformu TikTok, yasakların “yersiz korkulara” dayandığını ve yasaklama girişimlerinin bir hayal kırıklığı olduğunu belirten açıklamalarda bulundu.

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