Dünyaca ünlü sanatçı Bobby Caldwell hayatını kaybetti

"What You Won't Do For Love" şarkısıyla milyonlara sesini duyuran ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü sanatçı Bobby Caldwell hayatını kaybetti

'What You Won't Do For Love' şarkısıyla tanınan ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayata veda etti.

Eşi Marry Caldwell, sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" ifadelerini kullandı.

Son 6 yıldır eşinin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğine işaret eden Marry Caldwell, bu süreçte dua eden hayranlarına da teşekkür etti.

Müzik hayatına 17 yaşında "Katmandu" adlı grubun üyesi olarak başlayan Caldwell, 1970'lerde rock efsanesi Little Richard'ın ritim gitaristliğini yapmaya başlamasıyla tanınır hale geldi.

Caldwell'in 1978'de piyasaya sürdüğü ve adeta ismiyle özdeşleşen "What You Won't Do For Love" şarkısı, Billboard'un "En Çok Dinlenen 100 Şarkı" listesine 9'uncu sıradan girdi.

Kariyeri boyunca konser ve derleme dahil 19 albüm çıkaran Caldwell, çok sayıda film müziği de besteledi.

Fransa'da emeklilik reformu protestosunda 120 kişi gözaltına alındı Fransa'da emeklilik reformu protestosunda 120 kişi gözaltına alındı
Masum olduğu anlaşıldı: 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı Masum olduğu anlaşıldı: 23 yaşında girdiği hapishaneden 57 yaşında çıktı
Gülseren Budayıcıoğlu rüzgarı.. Camdaki Kız ve Kırmızı Oda derken.. Şimdi de.. Gülseren Budayıcıoğlu rüzgarı.. Camdaki Kız ve Kırmızı Oda derken.. Şimdi de..
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
ÇOK OKUNANLAR
81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek! 81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek!
İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızını öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı Fenerbahçe'nin eski yıldızını öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam