Meksika'da Yüksek Mahkeme kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardı

Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi (SCJN), kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardığını duyurdu.

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Meksika'da Yüksek Mahkeme kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardı

SCJN'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kürtaj suçunun Federal Ceza Kanunu'ndan çıkarıldığı belirtilerek, "SCJN, kürtajı federal düzeyde suç olmaktan çıkardı. Tüm kadınlar ve gebelik kapasitesine sahip kişiler, herhangi bir federal sağlık kurumunda kürtaj hizmetlerine erişebilecek." ifadesine yer verildi.

SCJN Birinci Dairesi de Federal Ceza Kanunu'nda kürtajın cezalandırılmasına ilişkin madde yer almasının Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydederek, kadınların ve hamilelerin insan hakları ihlallerine maruz kaldığını bildirdi.

Meksika'da şimdiye kadar 32 eyaletten 10'u kanunlarda kademeli değişikliğe gitmiş ve kadınlara 12 haftaya kadar gebeliği sonlandırma hakkı vermişti.

Ülkede kürtajı suç olmaktan çıkaran ilk yasa ise Meksika'nın başkenti Meksiko federal bölgesinde 2007'de onaylanmıştı.

Kaynak: AA

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