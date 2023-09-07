Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 31'e yükseldi

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 31'e yükseldi

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul eyaletinin Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Maalesef 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını doğruladık" diyerek sel felaketinde can kaybının 31’e yükseldiğini duyurdu.

Leite, "Hâlâ evlerinin çatısında mahsur kalan ve kurtarılması gereken çok sayıda insan var" ifadelerini kullanırken, acil durum ilan edilen eyalette yüzlerce kurtarma görevlisi, polis ve gönüllünün selden etkilenen bölgelere ulaşma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Eyalette 52 binden fazla bölge sakini ile 70 kasabanın selden etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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