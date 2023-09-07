Kanser tedavisinde ilk kez kullanılan mRNA aşısı, başarılı sonuç verdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla gündeme gelen BioNTech şirketi, kanser ilacı alanında da kendisi gösterdi. İngiltere'de yürütülen klinik çalışmalarında kanser aşısı, 54 yaşındaki Adrian Taylor'ın tedavisinde başarılı oldu.

Taylor'a Aralık 2021'de bademcik kanseri teşhisi konuldu. Aylar süren kemoterapi ve radyoterapi seanslarının ardından bademcik tümörü kayboldu. Ancak geçen yıl haziranda kanserin akciğere sıçradığı görüldü. Sağ akciğerinde en büyüğü 9 milimetre çapında 6 tümör vardı. 9 milimetrelik tümör birkaç ay içinde 25 milimetreye ulaştı. Kanser hızlı ilerliyordu ve doktorlara göre Taylor'ın hayatta kalma şansı yoktu.

İLAÇ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KANSER HÜCRELERİNE SALDIRMASINA YARDIMCI OLUYOR

Adrian Taylor, Eylül'de mRNA temelli kanser aşısının klinik deneylerine katılmak için başvurdu ve kabul edildi. Liverpool'daki Clatterbridge (kleytırbriç) Kanser Merkezi'nde tedaviye başladı.

Burada Taylor'a mRNA aşısıyla birlikte "Pembrolizumab" adı verilen yeni bir ilaç verildi. Aşı, kanser hücrelerini öldüren yeni bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyor. İlaç ise bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasına yardımcı oluyor.

AKCİĞERİNDEKİ TÜMÖRLERDEN BİRİ HARİÇ HEPSİ KAYBOLDU

Adrian Taylor ilk dozu Kasım'da aldı. Taylor'a üç haftada bir yeni doz uygulandı. Sekiz haftada bir görüntüleme yapıldı.

Mayıs'taki taramada akciğerindeki tümörlerden birisi hariç hepsinin kaybolduğu görüldü. 25 milimetrelik tümör 4,6 santimetreye küçülmüştü. Taylor tedaviye, iki yıl tamamlanana kadar devam edecek.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLEBİLECEK

Adrian Taylor, İngiltere'de, henüz deneme aşamasındaki kanser aşısından fayda gören ilk hastalardan biri oldu.

Klinik deneylerde olumlu sonuçlar alınmaya devam ederse mRNA aşısı kanser tedavisinde devrim yaratacak. Aşı hazır olarak uygulanabileceği gibi kişiye özel aşılar da üretilebilecek.

Covid aşısının aksine kanser aşısı önleyici değil. Kanser hastalarına tedavi amacıyla uygulanıyor.

İngiltere halen baş-boyun kanserlerinin yanı sıra cilt kanserinin bir türü olan melanoma, prostat, kolon ve rektum kanserleri için de klinik çalışma yapılıyor.