Meksika'da Kuş Gribi Alarmı! İlk Kez Bir İnsanda Görüldü

Meksika'da kuş gribi alarmı verildi. Ülkede ilk kez bir insanda kuş gribi tespit edildi. 3 yaşındaki bir çocuğun testleri pozitif çıktı. Tedavisi devam eden küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Meksika'da Kuş Gribi Alarmı! İlk Kez Bir İnsanda Görüldü

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribi vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, Durango eyaletinde yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğunda kuş gribi virüsü "H5N1" pozitif olarak belirlendi.

Meksika'da Kuş Gribi Alarmı! İlk Kez Bir İnsanda Görüldü - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çocuk, 1 Nisan tarihinde Torreón'daki hastaneye sevk edildi. Yapılan testlerde virüse yakalandığı doğrulandı. Şu anda tedavi altında olan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Meksika'da Kuş Gribi Alarmı! İlk Kez Bir İnsanda Görüldü - Resim : 2

UZMANLARDAN UYARI

Meksikalı yetkililer, "H5N1" virüsünün insanlardan insanlara geçişine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Yetkililer, ölü ya da hasta kümes hayvanlarıyla veya yaban hayatıyla teması olan kişilerin, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, kusma ve gözlerde kızarıklık gibi belirtiler yaşarlarsa, bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye etti.

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Kaynak: AA

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