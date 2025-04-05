İspanya'da Fırtına Can Aldı, 3 Ölü

İspanya’nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesinde fırtına hayatı felç etti. Bir deponun tavanının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

‘Nuria’ adı verilen fırtına hayatı olumsuz etkilerken ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde, fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanının çöktüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA