İspanya'da Fırtına Can Aldı, 3 Ölü
İspanya'nın güneyini etkisi altına alan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu belirtildi.
İspanya’nın güneyinde bulunan Endülüs bölgesinde fırtına hayatı felç etti. Bir deponun tavanının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
‘Nuria’ adı verilen fırtına hayatı olumsuz etkilerken ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde, fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanının çöktüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
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