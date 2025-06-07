Meksika'da Küçük Uçak Düştü! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın güney bölgesinde küçük bir uçak kaza yaparak 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Meksika'da Küçük Uçak Düştü! 3 Kişi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılımını engellemek amacıyla sterilizasyon çalışmaları sırasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Tapachula kentinde düştüğü ifade edildi.

Kazaya karışan uçağın Guatemala’ya ait olduğu, içinde bulunan Meksikalı bir ziraat mühendisi ile iki Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak kazanın sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Meksika Uçak
Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
Türkiye'den Avrupa'ya Giden Üzüm Yapraklarında Zehir Tespit Edildi! Piyasadan Toplatılıyor... Üzüm Yapraklarında Zehir Tespit Edildi!
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Macron'dan Grönland'a Ziyaret! Gündemde Güvenlik ve İklim Değişikliği Var Macron'dan Grönland'a Ziyaret! Gündemde Güvenlik ve İklim Değişikliği Var
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Elektrik Akımına Kapıldı