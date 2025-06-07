Meksika'da Küçük Uçak Düştü! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Meksika Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılımını engellemek amacıyla sterilizasyon çalışmaları sırasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Tapachula kentinde düştüğü ifade edildi.

Kazaya karışan uçağın Guatemala’ya ait olduğu, içinde bulunan Meksikalı bir ziraat mühendisi ile iki Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak kazanın sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA