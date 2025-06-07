Macron'dan Grönland'a Ziyaret! Gündemde Güvenlik ve İklim Değişikliği Var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 15 Haziran’da Grönland’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Macron'dan Grönland'a Ziyaret! Gündemde Güvenlik ve İklim Değişikliği Var
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 15 Haziran’da Grönland’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan duyuruda, Macron’un ziyareti sırasında Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesinde güvenlik meselelerinin yanı sıra, iklim krizi, enerji alanındaki dönüşüm süreçleri ve stratejik öneme sahip kritik minerallerin ele alınacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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