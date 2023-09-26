Meksika'da 11 mezar ile 1000'den fazla tarihi eser keşfedildi

Meksika'nın orta kesiminde yapılan araştırmalar sonucunda 11 gizli mezar ile 1000'i aşkın arkeolojik eser keşfedildi.

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Meksika'da 11 mezar ile 1000'den fazla tarihi eser keşfedildi

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), ülkenin San Andres Cholula kentinde, devam eden araştırmalarda Geç Postklasik Döneme (1200-1521) ait 11 gizli mezar, 1000'den fazla arkeolojik eser ile 14 insan iskeleti bulunduğunu duyurdu.

INAH, yapılan analizlerde bulunan insan kalıntılarının ve seramik parçaların gömüldükleri günden bu yana hiç dokunulmamış olduklarını belirtti.

EFE haber ajansına açıklamalarda bulunan INAH Arkeoloğu Sergio Suarez, keşefedilen kalıntıların paha biçilmez ve tarihi bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Arkeolog ve Proje Sorumlusu Erick Alarcon Carmona da sokaklarda herhangi bir yapı ya da piramit izine rastlamadıklarını belirterek, "Yaptığımız temizlik ve yıkama işleminde birçoğu seramik olmak üzere 1000'den fazla parça tespit ettik, bunların bir araya gelebileceğini de ortaya çıkardık. Bir yandan kazı işlemi diğer yandan da laboratuvar süreci devam ediyor." dedi.

Fiziksel Antropoloji Uzmanı Martin Hernandez ise bulunan 14 iskeletin sakinlerinin yaşam biçimini ve sağlık durumlarını ortaya çıkaracak analizler yaptıklarını kaydederek, "6 yetişkin ile 8 çocuk olmak üzere 14 birey tespit edildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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