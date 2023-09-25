CENTCOM duyurdu: IŞİD yöneticisi Ebu Halil el-Fadani Suriye'de yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.

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CENTCOM duyurdu: IŞİD yöneticisi Ebu Halil el-Fadani Suriye'de yakalandı

ABD’nin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi IŞİD’lilerin yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, IŞİD'in kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.

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