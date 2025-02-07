Manzara Dehşete Düşürdü... Evin Bahçesinden 102 Zehirli Yılan Çıktı!

Avustralya'da bir evin arka bahçesinde 102 yavru "kırmızı karınlı siyah yılan" bulundu. Daha önce bu tür yılan tarafından ısırıldıktan sonra parmakları kesilen ve böbrek yetmezliği yaşayan kişiler olduğu öğrenildi.

Manzara Dehşete Düşürdü... Evin Bahçesinden 102 Zehirli Yılan Çıktı!

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Horsley Park bölgesinde yaşayanlar, birkaç gündür evlerinin etrafında yılan gördüklerini söyledi. Bölge sakinleri, son zamanlarda gördükleri yılanların saman yığınlarında saklandığını bildirdi.

Bir bölge sakininin köpeğinin Latince adıyla "Pseudechis Porphyriacus" olarak bilinen bu yılanlar tarafından ısırılması sonrası bölgeye yılan avcıları çağrıldı. Yılan avcısı Cory Kereawro, iş arkadaşı Dylan'ın bir evin arka bahçesinde 40 "kırmızı karınlı siyah yılan" bulduğunu, yakalanan yılanlardan hamile olanların yavrulaması sonucunda da yılan sayısının 102'ye çıktığını belirtti.

Manzara Dehşete Düşürdü... Evin Bahçesinden 102 Zehirli Yılan Çıktı! - Resim : 1

PARMAKLARI KESİLENLER OLDU

Kerewaro, yılan sayısının çok olmasından dolayı bölge halkının yardım istediğini, şimdiye kadar tek bir bölgede bu sayıda kırmızı karınlı siyah yılanın bulunmadığını söyledi. Daha önce bu tür yılan tarafından ısırıldıktan sonra parmakları kesilen meslektaşları olduğunu ifade eden Kerewaro, başka bir iş arkadaşının da ısırılma nedeniyle böbrek yetmezliği yaşadığını kaydetti.

Manzara Dehşete Düşürdü... Evin Bahçesinden 102 Zehirli Yılan Çıktı! - Resim : 2

"Australian Museum" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, genelde Avustralya'nın NSW ve Victoria eyaletlerinde bulunan kırmızı karınlı siyah yılan, tek batında 5 ila 18 yavru dünyaya getiriyor.

Isırma halinde zehirleyen bu yılanlar, şişme, bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal ve kas ağrısına neden olabiliyor.

Kaynak: AA

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