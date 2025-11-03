Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...

Nepal’de Yalung Ri Dağı’na düşen çığda 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber yaşamını yitirdi. Kötü hava koşulları kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Son Güncelleme:
Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Asya ülkesi Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda çığ meydana gelen çığda 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti. Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Dağcıların uyruklarının henüz belirlenemediği, kurtarma ekiplerinin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli kar fırtınalarının da çığ riskini artırdığı ifade edildi.
Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğe sahip Yalung Ri Dağı, genellikle deneyimsiz dağcıların tercih ettiği bir tırmanış noktası olarak biliniyor.

İsviçre'de Görülmemiş Facia! Birden Yuttu, Köy Yok Olduİsviçre'de Görülmemiş Facia! Birden Yuttu, Köy Yok OlduDünya

Kenya'da Facia! Toprak Kaymasında 26 Ölü, 25 KayıpKenya'da Facia! Toprak Kaymasında 26 Ölü, 25 KayıpDünya

Endonezya’da 2025'te En Fazla Can Kaybına Yol Açan Facia! Ölü Sayısı 50’ye UlaştıEndonezya’da 2025'te En Fazla Can Kaybına Yol Açan Facia! Ölü Sayısı 50’ye UlaştıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Nepal
Son Güncelleme:
İsrail’de Ayrımcı Yasa: Netanyahu İmzayı Attı! Filistinlilere İdam Yolu Açıldı İsrail’de Ayrımcı Yasa: Netanyahu İmzayı Attı! Filistinlilere İdam Yolu Açıldı
Bakan Fidan'dan Çarpıcı Gazze Mesajı! 'Türkiye Hazır' Bakan Fidan'dan Çarpıcı Gazze Mesajı! 'Türkiye Hazır'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
Balıkesir'de Deprem Oldu! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklama Kabus Bitmiyor! Balıkesir Sındırgı Yine Sallandı
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
CHP'ye mi Katılacak? Mansur Yavaş'ın Devreye Girdiği İddia Edilmişti! Eski İYİ Partili Koray Aydın Sessizliğini Bozdu CHP'ye mi Katılacak? Eski İYİ Partili Koray Aydın Sessizliğini Bozdu