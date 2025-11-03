Macera Ölümle Bitti! Nepal'deki Korkunç Çığda 7 Ölü...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Asya ülkesi Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda çığ meydana gelen çığda 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber hayatını kaybetti. Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Dağcıların uyruklarının henüz belirlenemediği, kurtarma ekiplerinin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli kar fırtınalarının da çığ riskini artırdığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğe sahip Yalung Ri Dağı, genellikle deneyimsiz dağcıların tercih ettiği bir tırmanış noktası olarak biliniyor.

Kaynak: AA