Macaristan onay verdi: İsveç NATO'ya katılıyor

Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karar sonrası, ''İsveç'in NATO üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli kılacak.'' açıklamasında bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ''NATO'da sorumluluk almaya hazırız.'' diye konuştu.

Oylama, tarihsel olarak tarafsız olan İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurmasından yaklaşık 2 yıl sonra aylardır süren belirsizliğe ve diplomatik çekişmelere de son verdi.

Cuma günü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Macar mevkidaşı Viktor Orbán arasında yapılan toplantıda kararı alınan oylama bugün başkent Budapeşte'de gerçekleşti.

İki ülke liderleri farklılıklarını bir kenara bırakarak “birbirleri için ölmeye hazır olduklarını” söylemişti.

İki ülke ayrıca Macaristan'ın başkentinde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında İsveç'in daha önce sattığı 14 adete ek olarak dört yeni Gripen uçağı satma sözü verdiği yeni bir askeri anlaşma imzaladı.

Türkiye, İsveç'in NATO başvurusuna geçen ay onay vererek Macaristan'ı son kararı alacak ülke konumunda bıraktı.

İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu daha önce Türkiye ve Macaristan'ın itirazları üzerine ertelenmişti.