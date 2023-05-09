LinkedIn 700’den fazla çalışanını işten çıkaracak

Profesyonel iş ağı platformu Linkedln, 700’den fazla çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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LinkedIn 700’den fazla çalışanını işten çıkaracak

Linkedin Çin'deki yerel iş uygulamasını aşamalı olarak kaldırmaya başlayacağını ve bu sebeple 716 kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Linkedin CEO'su Ryan Roslanky, bugün yazdığı bir mektupta, InCareer adlı bağımsız Çin uygulamasını kapatma kararının, 'Şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik iklim' sebebiyle olduğunu açıkladı.

Microsoft'un sahibi olduğu ve 20 bin çalışanı bulunan LinkedIn, bazı pozisyonları tamamen kaldırırken kimi birimlerindeki kişi sayısını da azaltma yoluna gideceğini açıkladı. Firma, 15 Mayıs'ta operasyonlarının bazı bölümlerinde yaklaşık 250 yeni iş ve yeni iş ve muhasebe yönetimi ekipleri açmayı da planladığını vurguladı.

LinkedIn, işten çıkarmaları duyurmak için Google ve Amazon'dan yeni başlayanlara kadar değişen boyutlarda en son teknoloji şirketi oldu. Ana şirketi Microsoft, Ocak ayında 10.000 işi veya küresel işgücünün yaklaşık yüzde 5’ini kestiğini açıklamıştı. Linkedin de, 750 kişiyi işten çıkartma sebebi olarak Çin birimini aşamalı olarak kapatmaya karar vermesi olarak bildirdi. Linkedin CEO'su Ryan Roslanky tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Şiddetli rekabet ve zorlu bir makroekonomik iklim sebebiyle bu kararı almak zorunda kaldık" sözlerine yer verildi.

Uygulamanın Çin ayağı olan InCareer, ağındaki profesyonellere yardım etmek, iş bulmak ve başvurmak için tasarlandı, ancak web sitesine göre, 120 milyondan fazla kullanıcısı olan ülkedeki baskın profesyonel ağ sitesi Maimai gibi rakiplere karşıydı. Maimai'nin avantajları, gönderileri anonim olarak paylaşma yeteneğini içermesiyken bu da onu şirketleri hakkında bilgi edinmek veya bilgi bulmak isteyen çalışanlar için popüler bir yer haline getiriyor.

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