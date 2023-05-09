Meksika'da yanlış deprem alarmı: Halk sokağa döküldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de birçok noktada yanlışlıkla çalan deprem alarmları nedeniyle binlerce kişi paniğe kapılarak sokağa döküldü.

Meksika'da yanlış deprem alarmı: Halk sokağa döküldü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı. Vatandaşlarda paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.

Mexico City güvenlik yetkilileri ise, bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı. Yetkililer vatandaşlardan özür dileyerek, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Mahfi Eğilmez anlattı: Ekonomi kaç yılda toparlanır? Ekonomi kaç yılda toparlanır?
ABD Başkanı Biden'dan greve giden Hollywood senaristlerine destek Biden'dan greve giden Hollywood senaristlerine destek
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz