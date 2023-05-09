ABD Başkanı Biden'dan greve giden Hollywood senaristlerine destek

ABD Başkanı Joe Biden, düşük ücretler dolayısıyla greve giden Hollywood senaristlerinin adil bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'dan greve giden Hollywood senaristlerine destek

ABD Başkanı Joe Biden, Asyalı Amerikalı toplumun onuruna Beyaz Saray'da "Amerikalı Çinli" filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Burada yaptığı konuşmada, ABD'nin bir göçmenler ülkesi olduğuna dikkati çeken Biden, bunun neden olduğu çeşitliliğe ve ülkeye katkılarına vurgu yaptı.

Biden, Hollywood'da binlerce senaristin düşük ücretler nedeniyle greve gitmesine ilişkin de ilk kez konuşarak, "Hollywood'daki senarist grevinin bir an önce çözüme kavuşmasını ve senaristlere hak ettikleri adil bir anlaşmanın verilmesini içtenlikle umuyorum" dedi.

95. Oscar Ödül Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan ve kendisi de ABD'ye göç eden bir Asyalı olan Ke Huy Quan da gösterimden önce konuştu. Kendi hayat hikayesinden bahseden Quan, Beyaz Saray'da olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Amerikan Senaristler Birliği (WGA), geçen hafta, 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 15 yıl sonra ilk kez greve gitmişti.

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

Kaynak: AA

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