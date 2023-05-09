Maduro'dan 'paralarımız gasp edildi' açıklaması: 'Milyarlarca dolarlık soygun'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın Amerikalı iştiraki Citgo’nun parasını muhalefet eliyle yağmaladığını belirtti.

“Maduro ile Daha Fazla” programında konuşan Maduro, ABD’nin ülkedeki aşırılık yanlısı muhalefet ile Venezuela’ya ait milyarlarca doları gasp ettiğini söyledi.

Venezuela halkına birlik çağrısında bulunan Maduro, “Dünyada Venezuela’dan çalınan malları geri almak için muazzam bir mücadele verdik. Ulusal egemenliğimize, ekonomik ve petrol egemenliğimize yönelik sapkın olaylara tanık olduk. Citgo şirketinden çalınanlar tek kelimeyle rezilliktir. Bütün Venezuelalılar, ABD’ye sesini yükseltmeli, yağma ve soyguna artık ‘dur’ demelidir. Citgo, Venezuelalılara aittir” ifadesini kullandı.

"MİLYARLARCA DOLAR SOYGUN"

Citgo şirketinden çalınan paraların arkasında Meksika’da diyalog sürecine katılan aşırı sağ muhalefetin olduğuna dikkati çeken Maduro, PDVSA’ya ait milyarlarca dolar soygun yapıldığını kaydetti.

Maduro, Citgo şirketinin Venezuelalılar açısından önemini hatırlatarak, “Citgo, 10 binden fazla benzin istasyonu ve 3 güçlü rafineriye sahip bir şirkettir. Venezuelalılara ait süper bir kuruluştur. Uluslararası hukukun ötesinde oyunun kurallarını dayatan imparatorluk tarafından yağmalanmasını, soyulmasını ve Venezuela’nın elinden alınmasını kabul edemeyiz” dedi.

COVID-19 İLE MÜCADELE

Maduro, Covid-19 salgını süresince ekonomik yaptırımlara rağmen hastalığa karşı en başarılı mücadele yürüten ülkelerden biri olduklarına işaret ederek, Çin, Rusya ve Küba’dan aldıkları aşılar sayesinde salgının üstesinden geldiklerini bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Maduro, Çin ve Brezilya’nın diplomatik girişimlerine destek verdiklerini belirtti.

Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.

ABD, Venezuela devletinin parasının kontrolünü muhalefete vermişti Maduro, 26 Nisan’da, “Herhangi bir koşul olmaksızın tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Muhalefet ile anlaşmaya varılan ve ABD’nin el koyduğu 3,2 milyar doların serbest bırakılmasını ve bunun sosyal yatırım fonuna aktarılmasını istiyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

CITGO’NUN HESAPLARINA EL KONULMUŞTU

Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD, 29 Ocak 2019’da, o dönem Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya PDVSA ve Citgo’nun hesaplarının kontrolünü vermişti.

Maduro, aynı gün açıklamasında, ABD’nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo’ya yaptırım kararı almasına ilişkin, “Bu yaptırım kararlarıyla Citgo’yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD’nin amacı Venezuela’nın zenginliklerine el koymak. Venezuela’nın çıkarlarını korumak için ABD’ye gereken yasal cevabı vereceğiz” demişti.

PDVSA'nın nakit parasının yaklaşık yüzde 75'inin ABD'de bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun Venezuela ekonomisinin temel taşı olan petrol hesaplarını kullanma yetkisinin Guiado'ya geçmesi anlamına geldiği yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: AA