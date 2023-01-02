Law and Crime: 2023'te ABD'deki en önemli dava Halkbank dosyası

ABD’nin hukuk alanında faaliyet gösteren önemli yayın kuruluşlarından ‘Law and Crime’, Halkbank davasını 2023’te ABD’de takip edilecek en önemli davalar arasında ilk sırada gösterdi.

Law and Crime: 2023'te ABD'deki en önemli dava Halkbank dosyası

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), suç, önemli davalar ve adalet konusunda yaptığı TV programları ve dizilerle öne çıkan yapım şirketi ‘Law and Crime’, henüz kamuoyunun dikkatini çekmediği ancak tespit ettikleri davaların neden önemli olduğunu anlatmak istedikleri sekiz önemli dava listesini yayımladı.

'Law and Crime', ilk sırada Halkbank davasına yer verdi.

Birgün'de yer alan habere göre Halkbank’a savcılar tarafından, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği için komplo kurmak ve kara para aklamak” gibi suçlamalar yöneltiliyor.

"KÜRESEL ÖNEME SAHİP"

Hukuk kuruluşu, listesinde davayı "Bir Türk devlet bankasının dahil olduğu milyarlarca kara para aklama davasından, popüler bir ofis işbirliği eylemini içeren menkul kıymetler davasına kadar, Yüksek Mahkeme 2023'te küresel öneme sahip bir dizi ihtilafı karara bağlayacak" ifadelerini kullanarak paylaştı.

"ABD ANAYASA MAHKEMESİ'NDEKİ DAVA 17 OCAK'TA"

‘Law and Crime’, Halkbank davasıyla ilgili “Bir Türk devlet bankasının adının da karıştığı milyarlarca dolarlık kara para aklama davasını, ABD Anayasa Mahkemesi 2023 yılında, küresel öneme sahip bir dizi ihtilafı karara bağlayacak. ABD’nin dava açtığı Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasındaki duruşma 17 Ocak 2023 Çarşamba günü görülecek” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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