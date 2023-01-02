Ukrayna, Rus askerlerinin kaldığı tesisi vurdu: En az 63 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna füzelerinin Donetsk'te Rus askerlerinin kaldığı bir binayı vurduğunu ve 63 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu
GERÇEK GÜNDEM - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna'nın HIMARS füzeleriyle vurduğu tesisin Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde olduğu ifade ediliyor. Rus Kommersant gazetesine göre, tesiste kalan askerlerin büyük çoğunluğu son seferberlik kararıyla silah altına alınan kişilerden oluşuyor.
Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada ise Makeyevka'daki kampa düzenlenen saldırıda en az 400 askerin öldüğü ve 300 askerin de yaralandığı öne sürüldü.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir değişiminde pitbull da yer aldı Dünya 02 Ocak 2023 15:55
Lula yemin töreninde Bolsonaro'yu hedef aldı: Hesap verecekler Dünya 02 Ocak 2023 14:54
Türkiye'deki bitter çikolatalarda büyük tehlike Dünya 02 Ocak 2023 14:19
Yeni yasa: New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek Dünya 02 Ocak 2023 13:07