Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Güney Kore'de Yangın Çıkardı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan 'çöp balonu' krizi devam ediyor. Son olarak Kuzey Kore'nin gönderdiği balonların Seul'de yangına neden olduğu bildirildi.

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Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Güney Kore'de Yangın Çıkardı

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonları Güney Kore'nin başkenti Seul'de uçuşları engelledi, bir çatıda ise yangına neden oldu.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki çöp balonu krizi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son 24 saat içinde Güney Kore'ye yaklaşık 500 balon gönderdiğini bildirerek balonların başkent Seul'de uçuşları engellediğini aktardı. Kore Havalimanları Birliği tarafından yapılan açıklamada, balonlar nedeniyle Seul'deki Gimpo Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde uçakların kalkış ve inişlerinde iki saatlik gecikme yaşandığı aktarıldı. Ülkenin Gyeonggi eyaletinde balonların bir binanın çatısında yangına neden olduğu belirtildi.

Balonların Son haftalarda ülkenin merkezi konumundaki Incheon Havalimanı'nda hava trafiğini de sık sık aksattığı kaydedildi.

'ZAMAN AYARLI PATLAYICI' İDDİASI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Lee Sung-jun, bazı çöp balonlarının yangına neden olabilecek zaman ayarlı patlayıcılarla donatıldığını belirterek “Balonlara zamanlayıcı yerleştiriliyor ve bu da belirli bir süre geçtikten sonra balonların patlamasına ve çöplerin çevreye yayılmasına neden oluyor” dedi. Sung-jun, bugün çoğunluğunu kağıt ve plastik çöpten oluşan 480 balonun Güney Kore'ye ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kore tarafından dün gönderilen çöp balonlarının bir kısmı Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'ne inmişti.

Kaynak: İHA

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