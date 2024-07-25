Yemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle alabora oldu. 45 göçmenden 41'i hayatını kaybetti.

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Yemen'de Göçmen Faciası: 41 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Taiz kenti açıklarında 45 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu.

Kazanın şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği belirtilen açıklamada, yalnızca 4 kişinin kurutulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlere destek vermek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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