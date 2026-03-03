Kuzey Kore Liderinden İran'a Destek, İsrail'e Gözdağı: 'Yok Etmek İçin Bir Füzemiz Yeterli'

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları dördüncü gününde devam ederken Kuzey Kore'den İran'a destek geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Onları (İsrail) yok etmek için bir füzemiz yeterli" dedi.

Son Güncelleme:
Kuzey Kore Liderinden İran'a Destek, İsrail'e Gözdağı: 'Yok Etmek İçin Bir Füzemiz Yeterli'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran'a destek verdi.

'YOK ETMEK İÇİN TEK BİR FÜZE YETERLİ'

İran'ın talep etmesi halinde destek olarak kendilerine füze gönderebileceklerini kaydeden Kim Jong Un, "Onları (İsrail) yok etmek için tek bir füze yeterli" dedi.

Kuzey Kore, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı çıkmış ve İran'a saldırıları "yasa dışı bir saldırganlık" ve "egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirmişti. Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu saldırıları kınadığı belirtilerek, ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bu durumun "öngörülebilir" olduğu aktarılmıştı.

Bu saldırıların “ABD’nin hegemonik doğasının bir sonucu” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek olan ABD-İsrail saldırıları hiçbir koşulda tolere edilemez” denilmişti.

Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail İran Kuzey Kore
Son Güncelleme:
Hamaney Suikastında Şoke Eden Detaylar: Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i İzlemiş Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i izlemiş
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim' 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler... Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler...
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar 2 Gün Önce Atanan Savunma Bakanı da Öldü! Körfez Ülkesinden İran'a Tehdit
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı
Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı