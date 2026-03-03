Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Savaşın dördüncü gününde İsrail, Tahran ve Beyrut'taki hedeflere saldırılar düzenliyor. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları da devam ediyor. İran Kızılayı saldırılarda 787 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakereler için artık "çok geç" olduğunu söyledi.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında Tahran’ın hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanması ve üst düzey komuta kademesinin yok olduğunu ileri sürdü. "İran’dan 'görüşme isteği' geldiğini" öne süren Trump bunun için “çok geç” olduğunu söylediğini belirtti.

Trump iki gün öncesinde de aynı iddiayı dile getirmiş, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, “ABD ile müzakere yapmayacağız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.

