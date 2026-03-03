Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar genişleyerek devam ederken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu ancak bu talebi geri çevirdiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Yeni Açıklama: 'İran Müzakere İstedi, 'Çok Geç' Dedim'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Savaşın dördüncü gününde İsrail, Tahran ve Beyrut'taki hedeflere saldırılar düzenliyor. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları da devam ediyor. İran Kızılayı saldırılarda 787 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakereler için artık "çok geç" olduğunu söyledi.

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında Tahran’ın hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri, donanması ve üst düzey komuta kademesinin yok olduğunu ileri sürdü. "İran’dan 'görüşme isteği' geldiğini" öne süren Trump bunun için “çok geç” olduğunu söylediğini belirtti.

Trump iki gün öncesinde de aynı iddiayı dile getirmiş, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, “ABD ile müzakere yapmayacağız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.

Hamaney Suikastında Şoke Eden Detaylar: Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i İzlemişHamaney Suikastında Şoke Eden Detaylar: Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i İzlemişDünya

ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli PatlamalarABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli PatlamalarDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD İran
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hamaney Suikastında Şoke Eden Detaylar: Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i İzlemiş Mossad, Tahran'ın Trafik Kameralarından Yıllardır Hamaney'i izlemiş
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler... Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler...
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar 2 Gün Önce Atanan Savunma Bakanı da Öldü! Körfez Ülkesinden İran'a Tehdit
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı
Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı