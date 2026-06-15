Küresel Enerji Koridoru Açıldı! Trump Hürmüz’den İlk Petrol Sevkiyatını Duyurdu

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Küresel ekonomi ve enerji piyasalarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nda haftalardır süren gerilim ve askeri abluka resmen kırıldı. Dün ABD ve İran kanadından yapılan mutabakat açıklamalarının ardından, sahada ilk somut ve stratejik hamle gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Çoğu petrol yüklü gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan güney 'otoyolunu' kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İMZA 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE

ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi