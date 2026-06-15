Küresel Enerji Koridoru Açıldı! Trump Hürmüz’den İlk Petrol Sevkiyatını Duyurdu

ABD Başkanı Trump, İran ile varılan nükleer mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kırıldığını ve petrol yüklü çok sayıda geminin tamamen güvenli hale getirilen güney koridoru üzerinden sorunsuz şekilde çıkış yapmaya başladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Küresel Enerji Koridoru Açıldı! Trump Hürmüz’den İlk Petrol Sevkiyatını Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomi ve enerji piyasalarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nda haftalardır süren gerilim ve askeri abluka resmen kırıldı. Dün ABD ve İran kanadından yapılan mutabakat açıklamalarının ardından, sahada ilk somut ve stratejik hamle gerçekleşti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Çoğu petrol yüklü gemiler, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan güney 'otoyolunu' kullanıyorlar. Bunun dışında başka seyir rotaları da mevcut" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İMZA 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE

ABD Başkanı Trump ve İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirmişti.

İbrahim Kalın'dan Diplomasi Masasına Kritik Uyarı: 'Temkinli Bekleyiş İçindeyiz, Süreç Zorlu'İbrahim Kalın'dan Diplomasi Masasına Kritik Uyarı: 'Temkinli Bekleyiş İçindeyiz, Süreç Zorlu'Güncel

İsrail'den Üç Cephede Savaş Resti: 'Lübnan, Suriye ve Gazze'de İşgal Sürecek!'İsrail'den Üç Cephede Savaş Resti: 'Lübnan, Suriye ve Gazze'de İşgal Sürecek!'Dünya

ABD ve İran'dan Tarihi Açıklama: Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de AtılacakABD ve İran'dan Tarihi Açıklama: Barış Anlaşmasına Varıldı, İmza İsviçre'de AtılacakDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Hürmüz Boğazı İran ABD
Son Güncelleme:
İran'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü, Arakçi Bakan Fidan'ı Bizzat Aradı İran'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İngiltere'de Yüzyılın Yasak Kararı! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Kilitleniyor İngiltere'de Yüzyılın Yasak Kararı! 16 Yaş Altına Sosyal Medya Kilitleniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak! Kriz Bu Kez Erken Çözüldü CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak
CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede? CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?
Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike
Beştepe'den Tarihi Seçim Senaryosu: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 Yaşında Hayatını Kaybetti: Kahreden Doğum Günü Detayı Genç Oyuncu Kalbine Yenik Düştü