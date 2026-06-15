İran'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü, Arakçi Bakan Fidan'ı Bizzat Aradı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. İkili görüşmede Arakçi, müzakere sürecindeki katkılarından dolayı Türkiye'ye olan teşekkürlerini de iletti.

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İran'dan Türkiye'ye Müzakere Teşekkürü, Arakçi Bakan Fidan'ı Bizzat Aradı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Abbas Arakçi Hakan Fidan İran
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