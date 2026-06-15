İbrahim Kalın'dan Diplomasi Masasına Kritik Uyarı: 'Temkinli Bekleyiş İçindeyiz, Süreç Zorlu'

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Önümüzdeki süreç asıl konuların tartışılacağı zorlu bir dönem olacak" uyarısında bulundu.

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İbrahim Kalın'dan Diplomasi Masasına Kritik Uyarı: 'Temkinli Bekleyiş İçindeyiz, Süreç Zorlu'
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptıkları peş peşe açıklamalarla varılan mutabakatla Washington-Tahran hattındaki yeni dönemi ve bölgeyi bekleyen riskleri değerlendirdi.

'ASIL KONULAR ŞİMDİ TARTIŞILACAK'

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam saatlerinde duyurulan anlaşma haberinin küresel ve bölgesel çapta memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Bu süreçte destek veren başta Pakistan ve Katar olmak üzere bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bundan sonraki süreç barışın inşası olur ve Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için önemli bir adım olur."

SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KARŞI SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz" demişti.

"Bu önemli adımı atan taraflar ile arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz" diyen Fidan, anlaşmanın sabote edilmesi ihtimaline dikkat çekerek şöyle devam etmişti:

"Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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İbrahim Kalın ABD İran Hakan Fidan
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