Küba Karasularında Çatışma: ABD Botunda 4 Ölü, 6 Yaralı
Küba karasularında ABD’ye ait bir sürat teknesi, sahil güvenlik güçlerine ateş açınca karşılık verildi; çatışmada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Küba İçişleri Bakanlığı, ABD’ye kayıtlı bir sürat teknesinin ülkenin kara sularını ihlal ettiği sırada Küba güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay, adanın kuzey kıyısındaki Villa Clara eyaleti yakınlarında meydana geldi.
Kaynak: AA