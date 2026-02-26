Küba Karasularında Çatışma: ABD Botunda 4 Ölü, 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küba İçişleri Bakanlığı, ABD’ye kayıtlı bir sürat teknesinin ülkenin kara sularını ihlal ettiği sırada Küba güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay, adanın kuzey kıyısındaki Villa Clara eyaleti yakınlarında meydana geldi.

Kaynak: AA