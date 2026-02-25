Gizli Belgeler Paylaşıldı: İşte İspanya’daki Darbenin Perde Arkası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981’de gerçekleşen başarısız askeri darbe girişimine dair 153 gizli belgeyi kamuoyuna açtı. Modern İspanya tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen '23-F' olayının arka planını ortaya koyan belgeler, darbecilerin ‘vur’ emrinden Kral Juan Carlos’un müdahalesine kadar kritik ayrıntıları içeriyor.

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ EDİN'

Yayınlanan belgeler arasında askeri komutanlar arasındaki telefon kayıtları, istihbarat raporları ve bakanlık yazışmaları yer alıyor. Belgeler, Yarbay Antonio Tejero ve 200 silahlı sivil muhafızın parlamentoyu basarken yaşanan gerilimi ve darbecilerin şiddet kullanma kararlılığını gözler önüne seriyor. Telsiz kayıtlarında, "Uyarı ateşinden sonra doğrudan öldürmek için ateş edin. Tanklar ve araçlar konuşlanmak üzere hazır bekletiliyor" talimatı yer alıyor.

RADYODAN TAKİP ETMİŞ

Kral Juan Carlos I’in darbe başladığında parlamentodaki oylamayı radyodan takip ettiği ve gece saat 01.00 civarında televizyondan halka seslenerek hukukun üstünlüğünü savunduğu da belgelerde doğrulanıyor. Bu kararlı tutum, darbe girişiminin başarısız olmasında kilit rol oynadı. Başbakan Pedro Sanchez, belgelerin kamuoyuna açılmasını 'tarihi bir borcun ödenmesi' olarak nitelendirdi ve "Hafıza kilit altında tutulamaz. Demokrasiler, daha özgür bir gelecek inşa edebilmek için geçmişlerini bilmek zorundadır" dedi.

HANGİ MOTİVASYONLA HAREKET EDİLDİ?

Darbe girişiminin arkasındaki motivasyonlar arasında Franco diktatörlüğünden sonra gelen demokratik reformlara tepki, yüzde 20’ye ulaşan işsizlik ve ETA ayrılıkçı örgütünün saldırıları gibi faktörler yer alıyor. Hükümet sözcüsü Elma Saiz, belgelerin bakanlıklardaki tüm ilgili materyalleri kapsadığını, ancak Yüksek Mahkeme’deki yargılama dosyalarının henüz açıklanmadığını belirtti. Bu adım, aynı zamanda Franco döneminden kalma 1968 tarihli Devlet Sırları Yasası’nın değiştirilmesi ve gizli bilgilerin 25 yıl sonra otomatik olarak açıklanmasını öngören yeni yasa tasarısı çalışmalarının bir parçası olarak görülüyor.

TESADÜFÜN BÖYLESİ: DARBENİN LİDERİ ÖLDÜ

Bu arada Yarbay Antonio Tejero Molina, belgelerin açıklandığı bugün 93 yaşında öldü. Eski darbeciyi temsil eden avukat Angeles Canizares, Tejero'nun yerel saatle 18.45'te (TSİ 20.45), kızlarından biriyle yaşadığı Alzira'daki (Valensiya) evde öldüğünü duyurdu.

Kaynak: Euronews-AA