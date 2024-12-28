Kritik WhatsApp Detayı: Esad'ın Düşmesinde Mossad'ın Parmağı Var mı?

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik yönetimin lideri Beşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi. Habere göre, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı İsrail ordusunun Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esad yönetiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la kurduğu öne sürüldü.

Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esad yönetimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 yılı sonunda Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Esad'la görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.

ESAD YÖNETİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da yönetim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yönetim karşıtı silahlı gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle yönetim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Esad 8 Aralık'ta başkentten, kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Yönetimin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA