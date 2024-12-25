İsrail Askerleri İşgali Genişletiyor! Suriye'de Sivillere Ateş Açıldı

İsrail ordusunun Suriye'deki işgali giderek yayılıyor. Ordu, Kuneytra ilinin Süveyse köyündeki işgali protesto eden sivillere ateş açtı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail Askerleri İşgali Genişletiyor! Suriye'de Sivillere Ateş Açıldı

İsrail, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik hava saldırılarını artırırken karadan işgalini de genişletiyor. Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse​​​​​​​ köyünde bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi.

Protesto sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı.

İsrail Askerleri İşgali Genişletiyor! Suriye'de Sivillere Ateş Açıldı - Resim : 1

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas yönetiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail Askerleri İşgali Genişletiyor! Suriye'de Sivillere Ateş Açıldı - Resim : 2

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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Kaynak: AA

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