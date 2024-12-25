Chido Kasırgası'nda Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 120 Oldu

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun hasar gördüğü, yaklaşık 37 bin hanenin kısmen, 118 bin 605 hanenin ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA