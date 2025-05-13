Kremlin'den İstanbul'daki Zirve Öncesi Kritik Açıklama

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında liderler ilk kez İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde netleşen zirve sonrası gözler İstanbul'a çevrildi.

'PUTİN GEREKLİ GÖRÜRSE AÇIKLARIZ'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus heyetinde kimlerin yer alacağına dair soruya, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekli gördüğü zaman açıklarız." yanıtını verdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin Putin’le yüz yüze görüşme teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu noktada, Putin'in 9 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamalardan yola çıkmak gerekiyor. Rus tarafı, Perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamada Putin, barış görüşmelerine İstanbul’da devam edilmesini teklif etmiş, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ev sahipliği talebinde bulunacağını bildirmişti. Erdoğan ve Putin telefon görüşmesinde müzakere yeri olarak İstanbul üzerinde anlaşmaya vardı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelere ilişkin umutlu olduğunu söyleyerek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." dedi.

Kaynak: AA