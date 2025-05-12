Kremlin'den Almanya'ya Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırım açıklamasına tepki gösterdi: Peskov, "Rusya ile bu şekilde konuşulamaz" dedi.

Son Güncelleme:
Kremlin'den Almanya'ya Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius’un “Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacak” açıklamasına sert tepki gösterdi. Peskov, “Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz” diyerek, 10 Mayıs’ta da benzer tehditlerin ültimatom şeklinde dile getirildiğini hatırlattı.

Almanya’nın açıklaması, Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya liderlerinin 10 Mayıs’ta Kiev’de Ukrayna ile görüşerek önerdiği 30 günlük ateşkesi Rusya’nın reddetmesi sonrası geldi.

Kornelius, bugünkü basın toplantısında, AB’nin ateşkese uyulmaması halinde Rusya’ya ek yaptırımlar hazırlayacağını duyurmuştu.

Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı VarRusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı VarDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Almanya Rusya
Son Güncelleme:
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Dünya Bu Adamı Konuşuyor... Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına Barzani'den Destek Fesih Kararına Barzani'den Destek
ÇOK OKUNANLAR
Üzdün Bizi İlkin Aydın Üzdün Bizi İlkin Aydın
Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı: İşte Gram Altın İçin Yıl Sonu Beklentileri... Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar 27 Bin TL’ye Varan Tekliflerle Yarışıyor SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı
İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor
Ergin Ataman'ı Yıkan Olay Ergin Ataman'ı Yıkan Olay