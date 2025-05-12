Kremlin'den Almanya'ya Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius’un “Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacak” açıklamasına sert tepki gösterdi. Peskov, “Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz” diyerek, 10 Mayıs’ta da benzer tehditlerin ültimatom şeklinde dile getirildiğini hatırlattı.

Almanya’nın açıklaması, Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya liderlerinin 10 Mayıs’ta Kiev’de Ukrayna ile görüşerek önerdiği 30 günlük ateşkesi Rusya’nın reddetmesi sonrası geldi.

Kornelius, bugünkü basın toplantısında, AB’nin ateşkese uyulmaması halinde Rusya’ya ek yaptırımlar hazırlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA