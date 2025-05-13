Hindistan Başbakanı Modi’den Pakistan’a Sert Mesaj

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan’a yönelik “Sindoor Operasyonu”nun yalnızca askıya alındığını, gerekirse devam edilebileceğini belirtti. Modi, yaptığı açıklamada, “Pakistan’a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak” diyerek, Pakistan’ın tutumunu yakından izleyeceklerini ifade etti.

Ayrıca, Hindistan’a yönelik herhangi bir terör saldırısına “uygun ve kararlı bir yanıt” verileceğini vurgulayan Modi, “Hindistan artık hiçbir nükleer şantaja müsamaha göstermeyecek” diyerek sert bir uyarıda bulundu. Operasyonun, 22 Nisan’daki Pahalgam terör saldırısına misilleme olarak başlatıldığı ve Pakistan’daki terör altyapısına ağır darbe vurduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA