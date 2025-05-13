ABD'li Bakan Rubio’dan Avrupa’ya Ukrayna Ateşkesi Diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi görüşmek için Avrupalı liderlerle telefonda bir araya geldi. Görüşmelerde barış süreci masaya yatırıldı.

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ABD'li Bakan Rubio’dan Avrupa’ya Ukrayna Ateşkesi Diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması çabalarını hızlandırmak amacıyla Avrupalı üst düzey yetkililerle telefon diplomasisi yürüttü. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklamada, liderlerin Ukrayna’da ateşkes ve kalıcı barışa giden yol haritasını ele aldığı belirtildi.

Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Telefonla GörüştüHakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Telefonla GörüştüDünya

Kaynak: DHA

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