Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Belge imzalanması beklenmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Kremlin’den açıklama geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmelerin yapıcı ilerlediğini belirtti.

Peskov, "Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı, görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanması beklenmiyor" diye konuştu.