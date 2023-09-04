Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Belge imzalanması beklenmiyor
Erdoğan ve Putin'in Rusya'da yaptığı görüşmeye ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, görüşmede herhangi bir belgenin imzalanmasının beklenmediği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Kremlin’den açıklama geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmelerin yapıcı ilerlediğini belirtti.
Peskov, "Görüşmelerin ilk kısmı yapıcıydı, görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanması beklenmiyor" diye konuştu.
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