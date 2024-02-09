Kraliçe Camilla'dan Kral Charles için ilk açıklama: Görevleri üstlenecek

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Kraliçe Camilla, Kral Charles'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kraliçe Camilla'dan Kral Charles için ilk açıklama: Görevleri üstlenecek

Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

Tahtın varisi olan 41 yaşındaki Prens William, dün katıldığı Londra'nın Hava Ambulans'ı (London’s Air Ambulance) için düzenlenen bağış gecesinde 75 yaşındaki babasının sağlık durumu hakkına konuştu. Gecede konuşma yapan Galler Prensi, "Catherine ve babam için son günlerde gelen nazik destek mesajları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Prens William "Bu mesajların bizim için anlamı çok büyük" ifadelerini kullandı. Prens sözlerine "Son haftalarda 'tıbbi' konular gündemdeydi. Ben de bu etkinliğe biraz bu konulardan uzaklaşmak için geldim" diye devam etti.

KRALİÇE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kraliçe Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında bir bağış etkinliğinde konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.

Kral Charles'ın tedavi süreci nedeniyle Kraliçe Camilla bu dönemde daha fazla görev üstlenecek. Halka açık tüm görevlerini erteleyen Kral Charles'ın devlet evrakları üzerindeki çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

Tahtın varisi Prens William da babasını temsil etmek adına bazı etkinliklere katılabilir ama henüz kesinleşmiş bir etkinlik yok.

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