Türkiye'nin barış planı: Putin'in ziyaretinde önerilecek hamle

Putin’in Türkiye ziyareti sırasında, Türk yetkililerin Putin'İ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya getirmeye hazır olduğunu bildireceği öne sürüldü. Rus medyasına konuşan bir Türk yetkili, "Türkiye'nin asıl hedefi kan dökülmesini durdurmaktır. Başka bir hedef yok" dedi.

Türkiye'nin barış planı: Putin'in ziyaretinde önerilecek hamle

GERÇEK GÜNDEM - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat’ta planlanan Türkiye ziyareti önümüzdeki aylara ertelendi. Ziyaret Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürdüğü ve Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının devam ettiği atmosferde gerçekleşecekti.

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası görüşmesinde masada Ukrayna başta olmak üzere birçok kritik dosya olacak.

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RUS BASINI: ERDOĞAN, PUTİN’E ZELENSKİY’LE GÖRÜŞME ÖNERECEK

Putin’in Türkiye ziyareti sırasında, Türk yetkililerin Rus lider Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya getirmeye hazır olduğunu bildireceği öne sürüldü.

Türkiye'nin barış planı: Putin'in ziyaretinde önerilecek hamle - Resim : 2
Erdoğan ve Putin'in birçok kritik konuyu çözüme kavuşturan yakın ilişkileri var.

Ankara'daki adı açıklanmaya diplomatik bir kaynağın Rus RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in planlanan ziyareti sırasında Türk tarafı Vladimir Zelensky ile görüşmeyi düzenlemeye hazır olduğunu bir kez daha belirtecek.

Türk diplomatik kaynak, açıklamasında "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecinde kaybeden tarafların olmayacağı tezini ortaya koyuyor. Ziyarette, ateşkesi ve insan kayıplarını durdurma amacıyla Ankara'nın liderler toplantısı düzenlemeye hazır olduğu vurgulanacak. Türkiye'nin asıl hedefi kan dökülmesini durdurmaktır. Başka bir hedef yok. Taraflar anlaşırsa Türkiye gerekli her türlü arabuluculuğu sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Putin'in ziyareti sırasında ele alınacak diğer konular arasında Suriye, Libya ve Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları da yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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