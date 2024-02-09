Rus oligark: Türk bankaları bir anda ödemeleri kapattı | Ankara - Moskova arasındaki banka krizinde "yeşil liste" çözümü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş devam ediyor. ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımlarına devam ederken; NATO üyesi olan ve Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye de yaptırımların delinmemesi konusunda baskı uyguluyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Şubat için planlanan Türkiye ziyaretinin ertelendi. Rus medyasında ziyaretin Nisan sonunda ya da Mayıs başında gerçekleşeceği kaydetti.

Geçen hafta Rus basınında Türk bankalarının Ruslara ait hesapları kapatmaya başladığı yazıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov da gelişmeyi doğrulayarak, “Türk yetkililerle görüşüyoruz” dedi.

RUS OLİGARK: “TÜRK BANKALARI BİR ANDA BİZE TÜM ÖDEMELERİ KAPATTI..."

Türkrus sitesinin aktardığına göre; Renova Group'un kurucusu ünlü oligark Viktor Vekselberg, Rusya’nın “dost ülkelerle” ödemeler konusunda yaşadığı aksaklıklara dikkat çekti.

“Rossiya-2030 ve yeni küresel ekonomi düzeni” adlı forumda yaptığı konuşmada, iktidara bu konuda daha aktif çözüm arayışında bulunma çağrısı yapan Vekselberg, ödeme sorunlarının çözüm arayışlarının tek bir merkezden yönetilmesini önerdi.

Rusya’nın “dost ülkeler” üzerinden ödemeler konusunda daha aktif rol alabileceğini belirten ünlü oligark, “Türk bankalarının bir anda bize tüm ödemeleri kapattıklarına şahit olduk. İşte böyle. Çin Yeni Yılı’nın etkisi altında büyük bankaların partnerlerimizle olan ödemelerimizi kapattıklarına şahit olduk. Yeni Yıla saygı duymakla birlikte, bunun, yaşananların tek sebebi olduğu fikrine uzağım” dedi.

Sverstal’ın sahibi Aleksey Mordaşov da bugün ödeme sıkıntısının ekonomik entegrasyon açısından yaşanan en büyük sorun olduğunun altını çizdi.

"TÜRK BANKALARI 'YEŞİL LİSTE' ŞARTIYLA RUSYA'DAN ÖDEME KABULÜNE BAŞLADI"

İzvestiya gazetesi ise bugün Türk bankalarının Rusya'dan yeniden ödeme kabul etmeye başladıklarını duyurdu. Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Aleksey Yegarmin'in açıklamasını haberleştiren gazete bankaların sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ettiğinin altını çiziyor.

"Yeşil liste" eczacılık, tarım-hayvancılık, tekstil, turizm, sağlık ve eğitim ürünlerini içeriyor.

Aleksey Yegarmin gelişmeye rağmen uygulamada bankalara bağlı olarak farklı tutum gözlendiğini de aktardı. Buna göre Ziraat ve Vakıfbank'ın ödemeleri daha sorunsuz kabul ettiği bildiriliyor.

Ancak Yegarmin'e göre bu iki banka da sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ediyor.

Gelişmeyi Rus KOBİ örgütü Opora Rossii'nin başkan yardımcısı Nikolay Dunayev de doğruladı.

Kaynak: Gerçek Gündem