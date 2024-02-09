Rusya'da devlet kurumlarında kullanılan iPhone'lar imha edilecek

Rusya'da devlet kurumlarında çalışanların kullandığı iPhone telefonlar, öğütücüde ya da mikrodalgalarda imha edilecek.

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Rusya'da devlet kurumlarında kullanılan iPhone'lar imha edilecek

Rusya’da stratejik öneme sahip devlet kurumlarında iPhone telefonların tamamen imha edilmesi gündemde.

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya’da devlet kurumlarında çalışanların iPhone telefonlarının imha edilmesi amacıyla açılan ihalelerin sayısı giderek artıyor.

Örneğin son olarak, Perm şehrinde kent idaresinin 25 adet iPhone’un imha edilmesi için yeni bir ihale açtığı belirtiliyor.

Konu hakkında bilgi veren Mobile Research Group şirketi baş analisti Eldar Murtazin, iPhone’ların devlet sırlarını korumak ya da farklı amaçlarla ima edildiğini belirtti.

Telefonların öğütücüde ya da mikrodalgalarda fiziksel olarak da imha edilebildiğini söyleyen uzman, iPhone telefonlarını başkalarına vermek isteyen bürokratların ise “görevi kötüye kullanma” ya da “kamu malını çalma” suçlamalarıyla karşı karşıya kalabildiğini ifade etti.

Murtazin, bazı bölgelerde ise devlet kurumlarının Apple marka cihazların alımını sürdürdüğünü, yerel yönetimlerin bu konuda karar verme yetkisine sahip olduğunu aktardı.

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