15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

İsviçre’de bir trende 15 kişiyi yaklaşık 4 saat boyunca rehin alan baltalı ve bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Rehineler olaydan yara almadan kurtuldu.

Son Güncelleme:
15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

İsviçre’nin Jura-Nord Vaudois bölgesindeki Essert-sous-Champvent kasabasında bıçaklı ve baltalı saldırgan, akşam saatlerinde bir trende 15 kişiyi rehin aldı. Trendeki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, treni durdurup bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

Yaklaşık 60 polis, saldırganla tercüman aracılığıyla yapılan müzakerenin sonuç vermemesi üzerine trene baskın düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İranlı sığınmacının baskın sırasında vurularak öldürüldüğü, yaklaşık 4 saat rehin tutulan yolcuların ise yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsviçre
Son Güncelleme:
Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye
Rus oligark: Türk bankaları bir anda ödemeleri kapattı | Ankara - Moskova arasındaki banka krizinde "yeşil liste" çözümü Ankara - Moskova arasındaki banka krizinde "yeşil liste" çözümü
Türkiye'nin barış planı: Putin'in ziyaretinde önerilecek hamle Türkiye'nin barış planı: Putin'in ziyaretinde önerilecek hamle
Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya
ÇOK OKUNANLAR
'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz '500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz
15 il için sarı kod verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor
Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranları
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum' Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum'
Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar