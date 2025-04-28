Kovid-19 Aşıları O Ölümlerin Sebebi mi? Tam 46 Milyon Kişinin Verileri İncelendi

Kovd-19 aşılarının kalp krizlerini tetiklediğine dair iddialar dünya kamuoyunda konuşulurken, İngiltere’de çok kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. 46 milyon kişinin verilerinin incelendiği araştırmada aşı olan kişilerde kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılı ölümlerin daha az olduğu ortaya konuldu.

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Kovid-19 Aşıları O Ölümlerin Sebebi mi? Tam 46 Milyon Kişinin Verileri İncelendi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, Kovid-19 aşısı olanlarda kalp hastalıklarının arttığına yönelik söylentilerin bilimsel bir veriye dayanmadığını belirterek, aksine İngiltere'de yapılan çalışmaya göre, aşı olan kişilerde hem kalp hem de damar hastalıklarına bağlı ölümlerin daha az olduğunun ortaya konulduğunu kaydetti.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın, son zamanlarda gündeme gelen erken yaşta kalp krizi vakalarının, gençlerde kalp krizinin arttığı anlamına gelmediğini dile getirdi.

‘ELİMİZDE YETERİNCE VERİ YOK’

Sargın, bu tespiti yapabilmek için elde verili olmadığını belirterek, “10 yıl öncesine göre, ‘Gençlerde ciddi anlamda endişe verici oranda kalp hastalığı artışı var’ diyecek bir veri olmadığına” dikkat çekti.

Sargın, günümüzde farkındalığın artmasıyla birlikte, insanların habere ulaşım imkanlarının arttığını; vakaların daha görünür ve duyulur hale gelmesi sebebiyle daha çok kalp krizi yaşanıyor gibi göründüğünü dile getirdi.

Türkiye'de, 25-45 arası genç nüfusun arttığını ve her üç kişiden birinin bu yaş grubuna dahil olduğunu aktaran Sargın, dolayısıyla 10-20 yıl önceye göre bu sayıda da artış olduğunu ifade etti.

‘KALP VE DAMAR HASTALIK ÖLÜMLERİ KOVİD-19’A BAĞLANAMAZ’

Doç. Dr. Murat Sargın, kalp ve damar hastalıklarından ölümleri Kovid-19'a bağlamanın mümkün olmadığını da dile getirerek, İngiltere’de 46 milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Yapılan çalışmanın, Kovid-19 aşısı olan insanlarda hem kalp hem de damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin daha az olduğunun ortaya koyduğunu belirten Sargın, bu çalışmanın daha uzun süreli sonuçlarının da geleceğini ifade etti.

‘BÜTÜN PARAMETRELER DAHA OLUMLU’

Söylentilerle aşıya bağlı kalp hastalıkları artıyormuş gibi yansıtmanın hiç bilimsel olmadığını belirten Sargın, İngiltere’de yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısı olan grupta, aşı olmayan gruba kıyasla hem pıhtı hem de kalp krizi, kalp damar hastalıkları çatısı altında bütün parametrelerde daha olumlu sonuçların olduğuna dikkat çekti.

‘BENZER ÇALIŞMALAR TÜRKİYE’DE DE VAR’

Türkiye’de de İngiltere’deki çalışmaya benzer araştırmaların yapıldığını belirten Sargın, bu araştırmaların sonuçlarının henüz yayına dökülmediğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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