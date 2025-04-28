Otizmli Çocuklarını Evde Tek Başına Bıraktı, Hapse Girebilir

ABD'nin Georgia eyaletinde bir anne ve büyükbaba, otizmli üç çocuğu evde gözetim olmadan yalnız bıraktıkları iddiasıyla polis tarafından suçlandı. Olay, 20 Nisan Pazar günü yerel saatle akşam 8 sıralarında bir çocuğun etrafta kimse olmadan yol kenarında durduğu ihbarını alan polislerin harekete geçmesiyle ortaya çıktı.

Polis olay yerine vardığında, bölgedeki evin içinde iki çocuk daha buldu. Biri 8, biri 4 yaşında, biri de 9 aylık üç çocuğun evde yalnız olduğunu tespit eden polis, çocukların otizmli olduklarını ve konuşamadıklarını bildirdi.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Polis evdeyken, çocukların 25 yaşındaki annesi Amia Elder ve büyükbabaları 66 yaşındaki Kenneth Elder eve geldi. Polis, çocuklardan hiçbirinin zarar görmediğini belirtirken, Amia ve Kenneth üç çocuk için ayrı ayrı üç kez "dikkatsiz davranışta bulunmak" ile suçlandı. Georgia yasalarına göre, kabahat niteliğindeki taksirli davranış bir yıla kadar hapis ve bin dolara kadar para cezası gerektirirken, ağır suç niteliğindeki taksirli davranış davası ise 20 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

ÜSTLERİNE DÜŞEN SORUMLULUKAR

Otizmli çocukların ebeveynlerinin, kapılara kilit takarak evi güvenli hale getirmek de dahil olmak üzere, çocukların güvende olduklarından emin olmak için atması gereken adımlar olduğu, ayrıca çocuklarına, nasıl bandaj uygulanacağı, önemli telefon numaralarının ezberlenmesi ve daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olmak için fotoğraf ve resim gibi görsel yardımcıların kullanılması gibi birkaç acil durum hazırlık becerisini öğretme sorumluluğu taşıdığı ifade edildi.

Suçlanan Amia Elder ve Kenneth Elder'ın bunları yapmadığının tespit edilmesi durumunda, ikisinin de hapis cezası alabileceği belirtildi.