Körfez’de İHA Savaşları: Hürmüz Boğazı’nın Doğusunda Bir MQ-1 Daha Düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurdu.

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Körfez’de İHA Savaşları: Hürmüz Boğazı’nın Doğusunda Bir MQ-1 Daha Düşürüldü
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Orta Doğu'da sular durulmazken, Basra Körfezi'nden sıcak bir askeri hareketlilik haberi daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracı (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vuruldu.

DÜŞÜRÜLEN DÖRDÜNCÜ İHA

Açıklamada ayrıca bunun son birkaç gün içinde düşürülen dördüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip iki İHA'nın düşürüldüğü duyurmuştu. ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

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Kaynak: AA

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İran ABD Hürmüz Boğazı
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