Konut Krizine Karşı Binler Sokağa Döküldü... En Az Yüzde 50 İndirim

İspanyollar konut kirizne karşı Madrid ve Barcelona başta olmak üzere 40 kentte sokağa çıktı. Konut ve kira maliyetlerinin hızla yükselmesi üzerine başlayan konut krizine itiraz eden İspanyollar en az yüzde 50 indirim talep etti.

Madrid ve Katalonya özerk bölgesindeki kiracı derneklerinin çağrısıyla yapılan eylemlerde “kira ödemeyerek grev yapma” çağrısında bulunuldu.

"SÖZLEŞMESİ BİTEN YARIM MİLYON HANE DİRENMELİ"

Madrid Kiracılar Derneğinin Sözcüsü Valeria Racu, kiracılar adına yaptığı konuşmada süresiz eylem kararı aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ülke genelinde greve gitmeliyiz. Rantçıların durdurulması ve hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Kimse her 5 ya da 7 yılda bir (sözleşme yenileme zamanı) evini, mahallesini ve şehrini terk etmek zorunda değildir. Madrid'de 2025 yılında sözleşmesi biten yarım milyon haneyi evde kalmaya ve direnmeye çağırıyoruz.”

Logrono kentindeki Kiracılar Derneğinin Sözcüsü Mariola Gutierrez de eylemlerde söz aldı. İspanyolların genel talebinin aynı olduğunu vurgulayan Logrono “Onurlu konut hakkımızı savunmak için sokaklara döküldük. İspanya genelinde herkesin talebi aynı. Konut fiyatlarının düşürülmesi, yüksek kira balonunun patlatılması. Bugünkü halk hareketi rantçılar ve hükümet üzerinde baskı oluşturacaktır” diye konuştu.

12 AYDA REKOR ARTIŞ

İspanya'daki emlak sitesi İdealista'nın verilerine göre kiralık konut fiyatları, son 12 ayda rekor seviyeyle yüzde 11,5, çeyrek bazda da yüzde 3,9 arttı.

Aralık 2024 sonu itibarıyla İspanya'da ev kiralamanın metrekare maliyeti ortalama 13,5 avro olarak kaydedildi.

Kiraların en çok arttığı Madrid'de 10 yıl öncesine göre artışın yüzde 91'i bulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA